Польща може мобілізувати українців і підготувати до війни: у МЗС зробили неподівану заяву

Безпечніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до армії, заявив Радослав Сікорський.

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Польща готова створити військовий підрозділ з українців / Колаж: 22 окрема механіхована бригада, УНІАН

Варшава готова створити та тренувати військовий підрозділ з українців, які підлягають мобілізації і перебувають у Польщі. Формування українського підрозділу в Польщі ефективніше за відправку польських інструкторів в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише польське видання РАР.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - сказав він.

Сікорський також заявив на дводенному саміті глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО у Празі, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди йдуть успішно. Глава польської дипломатії сподівається, що підписати угоду вдасться ще до саміту НАТО у липні у Вашингтоні.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Питання повернення чоловіків до України - позиція Польщі

Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків. Проте Німеччина дозволила українським чоловіками залишатися у країні, навіть із недійсними документами.

Посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що українським чоловікам не обов'язково повертатися в Україну. Оновити свої дані можна через електронний кабінет або у консульствах.

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