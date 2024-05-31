Польща може мобілізувати українців і підготувати до війни: у МЗС зробили неподівану заяву

Варшава готова створити та тренувати військовий підрозділ з українців, які підлягають мобілізації і перебувають у Польщі. Формування українського підрозділу в Польщі ефективніше за відправку польських інструкторів в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише польське видання РАР.
"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - сказав він.
Сікорський також заявив на дводенному саміті глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО у Празі, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди йдуть успішно. Глава польської дипломатії сподівається, що підписати угоду вдасться ще до саміту НАТО у липні у Вашингтоні.
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Питання повернення чоловіків до України - позиція Польщі
Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.
Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків. Проте Німеччина дозволила українським чоловіками залишатися у країні, навіть із недійсними документами.
Посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що українським чоловікам не обов'язково повертатися в Україну. Оновити свої дані можна через електронний кабінет або у консульствах.
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