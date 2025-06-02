Зеленський попередив про новий масований удар: що готує РФ після 500 дронів за ніч

Президент закликав українців не ігнорувати тривоги через зростання масштабів атак РФ.

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Президент повідомив про підготовку ударів "Калібрами" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, УНІАН

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Українська розвідка отримала дані про масовану атаку Росії

Зеленський закликав не ігнорувати тривоги

Українська розвідка заздалегідь отримала інформацію про підготовку Росією чергової масованої атаки. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні до громадян.

"Ще до початку здійснення цієї операції в нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог", — заявив він. відео дня

За словами глави держави, лише за одну ніч Росія застосувала майже 500 дронів, переважно ударного типу. Президент наголосив, що щотижня кількість ворожих апаратів зростає, а також підтвердив підготовку запуску ракет "Калібр" із морських носіїв.

"Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям", — додав Зеленський.

Він нагадав, що Україна не прагнула війни й неодноразово намагалася її зупинити, зокрема через дипломатію. Зокрема, ще 11 березня на столі залишалася пропозиція США про повне та безумовне припинення вогню, однак саме Росія відмовилася від миру.

"Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства", — сказав Президент.

ракета Калібр / Інфографіка: Главред

На його думку, повернути Росію до реальності може лише послідовний міжнародний тиск.

"І справді потрібен тиск – тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Тиск санкцій. Тиск наших сил. Тиск дипломатії. Все має працювати разом", — резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки є загиблі й поранені військовослужбовці, повідомили в командуванні Сухопутних військ України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності збереження кожного життя. За словами президента, після повернення міністра оборони Рустема Умєрова з переговорів у Стамбулі відбудеться нарада за участі керівництва оборонного сектору, зокрема Михайла Драпатого, Андрія Гнатова та Олександра Сирського.

Тієї ж ночі,1 червня, починаючи з 19:30 31 травня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши загалом 479 повітряних засобів ураження. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних регіонах країни.

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