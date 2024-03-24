Париж відправить війська в Україну, а РФ сунеться в Польщу і країни Балтії – прогноз

У РФ незабаром усе буде націлено на рішучу сутичку із Заходом, упевнений Олександр Сотник.

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Олександр Сотник спрогнозував розвиток ситуації в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

Після президентських виборів у РФ можна чекати нового витка "закручування гайок", заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Печеру (РФ - ред.) обов'язково відключать від зовнішнього світу, тобто скоро буде неможливо додзвонитися по WhatsApp, Viber тощо, оскільки все це буде відрубано. Ніякого Google, ніякого YouTube - нічого", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Письменник вважає, що в РФ незабаром усе буде "законопачено" і націлено на рішучу сутичку із Заходом.

"Спочатку через Україну, а потім уже із самим Заходом на українській території. І, звичайно ж, Росія ще сунеться в бік країн Балтії та Польщі", - не виключив він.

Водночас співрозмовник прокоментував питання ймовірності появи французьких військових в Україні.

"Я думаю, що вже в найближчі кілька тижнів, можливо, місяців. Дуже скоро: через 2-3 тижні, місяць або два", - додав Сотник.

Дивіться відео - чат з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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