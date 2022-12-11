"Мужньому архістратигу": росіян в окопах епічно змушують молитися за Путіна

У тексті молитви, яку роздали окупантам, йдеться, що росіяни захищають РФ і Путіна своєю кров'ю, що проливається на фронті.

Російських окупантів змушують молитися за Путіна / колаж фото Міноборони РФ , kremlin.ru

Російських окупантів, які воюють проти України і вбивають мирне населення, змушують прямо в окопах молитися за російського диктатора Володимира Путіна. Їм навіть роздали спеціальні молитви. Про це повідомляє моніторинговий проект OSINT Бджоли.

Російська церква назвала Путіна "мужнім архістратигом".

"У молитовниках, які були роздані російським військовим, Путін був названий архістратигом - Верховним командувачем Божого війська. Такий же статус має Архангел Михаїл. Навіщо соромитися? Відразу б до Бога прирівняли", - йдеться в повідомленні.

Також у молитві вказали, що росіяни гинуть не дарма, адже вони проливають кров "захищаючи РФ".

Російських окупантів змушують молитися за Путіна / OSINT бджолі

Нагадаємо, окупанти РФ продовжують спроби штурму Бахмута Донецької області і несуть великі втрати. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, росіяни на Бахмутському напрямку змінили тактику - вони створюють штурмові загони і намагаються просунутися до переднього краю української оборони. Сили оборони України реагують на такі зміни.

Раніше російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив ,що "вірити нікому не можна". Він поставив під сумнів навіть слова російських окупантів, які воюють в Україні. Єдина людина, яка, на його думку, говорить "правду", це сам Путін.

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