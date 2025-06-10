Чи може РФ вдарити по Берліну і Британії: полковник пояснив погрози Кремля

Володимир Путін і його оточення працюють як "гопники" - вони готові робити порожні алармістські заяви.

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/ Колаж: Главред, фото: nato.int, МО РФ

Головне із заяв Селезньова:

Світ зараз перебуває у стані гібридної війни

У РФ готові робити порожні алармістські заяви

Колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував погрози представників країни-агресора РФ щодо ударів по Берліну, Британії та інших країнах.

"Річ у тім, що світ зараз перебуває у стані гібридної війни, яка фактично розпочалася ще в лютому 2014 року. У рамках цієї гібридної агресії інформаційна війна є одним із вагомих чинників", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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За словами експерта, диктатор Володимир Путін і його оточення працюють як "гопники" - вони готові робити порожні алармістські заяви, розраховуючи на те, що широке суспільство або міжнародне співтовариство почне емоційно на них реагувати.

"Тому найімовірніше, ці погрози - риторика на кшталт виступів того ж Медведєва, який здатен наговорити будь-яку нісенітницю. Але в реальності важливі не слова, а дії. Якщо буде виведено на бойове чергування техніку та озброєння - тоді буде і привід для занепокоєння", - вважає він.

/ Главред

Співрозмовник пояснив, що якщо, наприклад, офіційний сайт Посольства США в Києві повідомить про закриття або переміщення дипломатів до Польщі - це буде сигналом.

"Все інше - це російська маячня, на яку не варто звертати уваги. Згадаймо процеси, як було напередодні повномасштабного вторгнення: масовий виїзд посольств за межі України. Ось це був характерний сигнал. А нинішні заяви РФ - це скоріше спроба психологічного тиску", - додав Селезньов.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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