"І тоді все. Хана": божевільний Медведєв пригрозив США повторенням 11 вересня

Скандально відомий російський політик Дмитро Медведєв вибухнув погрозами в бік США і "попередив", що може повторитися теракт 11 вересня.

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Медведєв продовжує "гнати" пропаганду в промислових масштабах / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомий російський політик Дмитро Медведєв в черговий раз з піною біля рота озвучив нові пропагандистські темники (як завжди, вони межують з маренням) – цього разу на адресу США напередодні трагічного для цієї країни дня (11 вересня).

"Не хочу накликати, але вони дочекаються, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою. Або ще чистіше: здадуть нерви у когось із керівників ядерних країн, і він прийме емоційне рішення про використання ЗМЗ. Тим більше що ядерний клуб постійно розширюється і значна його частина ніякими зобов'язаннями не пов'язана. [...] І тоді все. Хана. Залишається тільки збирати гроші на новий монумент в районі Ground Zero. У кращому випадку. А в гіршому – вінки просто опустять на воду", — написав з явною люттю Медведєв.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв істерив через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

відео дня

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли та нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

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