Кому вигідне протистояння на Близькому Сході: відповідь експерта

Головним бенефіціаром є Росія. Але й інші гравці будуть використовувати ситуацію по максимуму.

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Тарас Загородній пояснив, кому вигідне протистояння на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, кому зі світових гравців вигідне протистояння на Близькому Сході.

"Головним бенефіціаром все одно є Росія. Інші гравці, звичайно, будуть використовувати цю ситуацію по максимуму. Наприклад, Іран може цим зміцнити своє становище, щоб зірвати угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем про новий транспортний маршрут з Індії до Європи через Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

При цьому, за словами експерта, якщо Ізраїль впорається з ХАМАС протягом місяця, то це мало на що вплине.

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"Адже сама військова система Ізраїлю розрахована на дуже швидке вирішення завдань, оскільки Ізраїль не може вести довгі війни. Нинішня армія Ізраїлю налічує 200 тисяч військових, а також оперативно призвали ще 300 тисяч, що для країни з населенням 8 мільйонів осіб – велика цифра, адже це вилучення людей з економіки", - пояснив Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідних ударів по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором газу, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

Племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

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