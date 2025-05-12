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"Роками "відхаркувати": розкрито найгірший сценарій переговорів із РФ у Туреччині

Олексій Тесля
12 травня 2025, 03:30
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Туреччина вже мала позитивний досвід у досягненні компромісів між Україною та Росією.
Реджеп Таїп Ердоган, прапор Туреччини
/ Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Головне із заяв Кулика:

  • Туреччина завжди прагнула повернутися до переговорного кейсу
  • Пас від Трампа - це позитив для Ердогана

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував участь Туреччини в переговорному треку між Україною і РФ щодо припинення вогню.

"Туреччина завжди прагнула повернутися до переговорного кейсу, бути посередником і мати свій гешефт. Ердоган, як типовий геополітичний "барига", постійно пропонував свої послуги", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт каже, що раніше Туреччина вже мала позитивний досвід у досягненні компромісів між Україною та Росією, і ці кроки вона "продавала".

"Тобто майже завжди, окрім предмета домовленостей щодо наших переговорів із Росією, Туреччина додавала щось своє - елемент доданої вартості. Це міг бути економічний або політичний інтерес. Турки завжди пропонували щось додаткове як "доважок" - вигідний для себе бонус, обгортку до основної угоди", - зазначив він.

За словами аналітика, Туреччина хоче знову повернутися до цього процесу, однак Ердогану не потрібна Нобелівська премія миру - він і без неї чудово почувається на "геополітичному базарі".

"Тож пас від Трампа - це позитив для Ердогана. Для України Туреччина ніколи не була ні другом, ні ворогом. Вона завжди заробляла на нас - і це варто просто прийняти. Тут не потрібні емоційні гойдалки на кшталт "Ердоган - наш друг, сват і брат", або навпаки "Ердоган - ворог, бо дружить із Путіним". Це хибна логіка, адже Ердогана і його політику як посередника не можна вимірювати категоріями "друг" чи "ворог", бо на першому місці в нього завжди національні чи корпоративні інтереси. Він не працює в категорії дружніх стосунків - він формує політику у власних інтересах - і це треба просто прийняти і працювати з цим", - уточнив він.

Співрозмовник додав, що Туреччина, яка готова працювати на нудних процедурах і узгодженнях, дозволяє росіянам нав'язувати власний порядок денний.

"І українська дипломатія в цьому, на жаль, програє - ми вже бачили це на прикладі Мінських угод, коли Росія змогла сформулювати такі позиції, які нам довелося роками "відхаркувати" - аж до повномасштабного вторгнення", - резюмував Кулик.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно повинна погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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