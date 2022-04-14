Очільнику МЗС Італії погрожували вбивством через підтримку України у війні

Італійського чиновника погрожували вбити

Очільникові МЗС Італії Ді Майо погрожували вбивством через його рішучу підтримку українського народу в війні з Росією, пише видання ANSA.it.

Однак, чиновник повідав, що погрози не зупинять дії італійського уряду проти російського вторгнення.

Поліцейський ескорт голові МЗС Італії посилили після того, як він отримав погрози, відправлені йому в Telegram.

Поліція затримала двох громадян, підозрюваних у напрямку погроз Луїджі Ді Майо-46-річного чоловіка в провінції Мілан і 48-річного чоловіка в провінції Сіракузи. У їхніх будинках провели обшуки.

За інформацією правоохоронців, вони не належать до жодного екстремістського угруповання. Наразі затримані перебувають під слідством.

"Погрози не зупинять дії уряду. Ми зайняли дуже жорстку позицію щодо вторгнення в Україну, але ми, але залишаємо відкритими канали зв'язку з Москвою і Києвом", – сказав Луїджі Ді Майо в інтерв'ю державному телеканалу Rai-1.

Очільник МЗС Італії також підкреслив, що його країна готова посилити санкції проти Росії.

"Вся міжнародна спільнота хоче миру. За санкціями існує дуже високий консенсус, ми готові їх посилити, адже майже за два місяці війни загинули близько 200 дітей. Напоумити Путіна ми можемо, тільки відібравши у нього гроші, тільки санкціями", - сказав Луїджі Ді Майо .

Він також зазначив, що Італія з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну працювала над диверсифікацією джерел поставок газу, щоб знизити свою залежність від Росії, звідки вона отримує 41% блакитного палива.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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