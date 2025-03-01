'Дякую, Америко': у CNN підрахували, скільки разів Зеленський подякував США

Трамп та Венс звинуватили Зеленського в недостатній вдячності США, однак насправді президент України неодноразово дякував Америці.

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Зеленський щонайменше 33 рази дякував американцям і лідерам США за допомогу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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28 лютого Дональд Трамп і Джей Ді Венс висловили невдоволення нібито недостатньою вдячністю Зеленського

Фактчек CNN свідчить, що Зеленський щонайменше 33 рази публічно дякував США з 2022 року

Під час напруженої зустрічі в Білому домі 28 лютого президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс висловили невдоволення тим, що, на їхню думку, президент України Володимир Зеленський був недостатньо вдячний за підтримку, яку надають США. Проте від початку 2022 року Зеленський щонайменше 33 рази дякував США за підтримку, свідчать дані CNN.

Журналісти CNN перевірили твердження Трампа та Венса й з’ясували, що Зеленський щонайменше 33 рази публічно висловлював подяку США з початку 2022 року. При цьому до уваги бралися лише його дописи англійською мовою.

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У матеріалі наголошується, що президент України неодноразово висловлював вдячність США після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Його подяки лунали на адресу президентів Дональда Трампа та Джо Байдена, членів Конгресу від обох партій, американських оборонних компаній та їхніх співробітників й народу США.

Зокрема, у 2022 році Зеленський п’ять разів публічно дякував Байдену та США за дипломатичну, військову та фінансову підтримку, включаючи виступ у Конгресі. У 2023 році Зеленський висловлював вдячність США щонайменше вісім разів: під час спільної пресконференції з Байденом, у виступах у Національному архіві та Національному університеті оборони США, а також у соцмережі X.

Минулого року він щонайменше 18 разів подякував США під час офіційних заходів, виступів і в соцмережах. Він висловлював вдячність за підтримку на зустрічах із Байденом, під час відвідування Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана, а також на оборонному заводі в Пенсильванії, який виробляє снаряди для ЗСУ.

У 2025 році Зеленський уже двічі публічно дякував Сполученим Штатам за їхню підтримку незалежності України та роль у мобілізації міжнародної допомоги. Ба більше, навіть після конфліктної розмови в Білому домі та дострокового завершення зустрічі Зеленський опублікував пост.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав Зеленський.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Cуперечка між Зеленський, Трампом і Венсом - що сталося у Білому домі

Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона завершився гучним скандалом. Під час спільної пресконференції віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Джо Байдена в бездіяльності щодо Путіна та заявив, що війну можна завершити дипломатією. Зеленський заперечив, наголосивши, що Путін вже неодноразово порушував угоди.

Ситуація загострилася, коли Трамп втрутився в розмову, дорікаючи Зеленському за нібито невдячність.

Після напруженої розмови з Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом Зеленський залишив Білий дім раніше запланованого. Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру" та нібито "виявив неповагу до США". Він додав, що український лідер "може повернутися, коли буде готовий до миру".

Як повідомляв Главред, у інтерв'ю Fox News Зеленський заявив, що Україна потребує допомоги США, але не готовий поступатися принципами заради підтримки. Водночас він висловив жаль щодо інциденту.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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