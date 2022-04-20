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Франція готова надати Україні гарантії безпеки після війни - Reuters

20 квітня 2022, 00:26

Гарантії дозволять кожній країні вирішувати індивідуально, як допомогти Україні в разі потреби

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон висловився про гарантії безпеки для України / Фото Reuters

Франція висловила готовність надати Україні гарантії безпеки. Однак після завершення російської війни, повідомляє видання Reuters.

Джерело агентства повідомило що гарантії будуть включати поставки військової техніки і що вони повинні бути досить міцними, аби запобігти новій війні.

"Наша країна готова надати гарантії безпеки. Мова могла б йти про постачання озброєння, щоб Україна могла впоратися з новим нападом", - завив чиновник.

За словами французького чиновника, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський союз наразі має серед своїх членів, а не захисний механізм, аналогічний статті 5 НАТО, яка викликає автоматичну військову підтримку в разі нападу на члена.

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Союзники також обговорили необхідність переконати країни, що не входять до ЄС і G7, ставитися до війни в Україні як до питання, яке стосується миру в усьому світі, а не лише Європи або Заходу.

За словами чиновника, гарантії дозволять кожній країні вирішувати індивідуально, як допомогти Україні у разі необхідності, на відміну від системи автоматичного реагування НАТО.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Постпред Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ Про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в війні з Росією для нашої країни прийнятний лише один результат-перемога. При цьому Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

18 квітня радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали новий наступ в Україні. У них є кілька завдань на Сході і півдні нашої країни.

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війна в Україні військова агресія РФ Еммануель Макрон новини Франції
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