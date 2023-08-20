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Експерт пояснив, чи стануть країни Заходу безпосередньо воювати з Росією

Дмитро Відоменко
20 серпня 2023, 01:35
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Як вважає експерт Сергій Кузан, країни Заходу обрали зручний для себе спосіб ведення війни проти Росії.
Кузан, НАТО, Україна
Як вважає Сергій Кузан, країни Заходу вибрали зручний для себе спосіб ведення війни проти Росії / колаж Главред, скріншот з відео, фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Країни Заходу (в першу чергу – країни НАТО) не готові у відкриту воювати проти країни-агресора РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Стратегія Заходу, яка неодноразово озвучувалася і представниками США, і керівниками НАТО, полягає в тому, щоб НАТО ні в якому разі не було втягнуто у війну проти Росії. Тобто вони готові допомагати Україні в нашій війні, але не готові воювати проти самої Росії. І в цьому полягає різниця між партнерами і союзниками. Ми не можемо сказати, що сьогодні західні країни є союзниками, тому що не побачили відкритий Західний фронт. Ми не побачили експедиційні Корпуси, як це було під час Другої світової війни. Партнери надають допомогу, але вони не готові до того, щоб НАТО було втягнуто у війну з Росією", - сказав він.

Як вважає Кузан, країни Заходу обрали зручний для себе спосіб ведення війни проти Росії.

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"Тобто вони не хочуть, щоб їхні громадяни проливали кров, їхні економіки були піддані жилам за мірками воєнного часу, а їхнім містам загрожували російські ракети. Фактично вони обрали найбільш вигідний для себе спосіб ведення цієї війни — ми воюємо, а вони допомагають і при цьому декларують, що Альянс не воює проти Росії. Проте, партнери постачають допомогу в обмежених обсягах, і ми не маємо паритетної зброї, якою б ми могли бити по російських військових об'єктах. Тому ця стратегія Заходу, на жаль для нас, станом на зараз незмінна", ‒ сказав він.

Хто такий Сергій Кузан

Військовий експерт, глава Українського Центру безпеки та співробітництва

Розпад Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кремлівський диктатор Путін не розуміє, що відбувається, і запустив процес розпаду РФ. У перспективі Росія повинна стати більш компактною і набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу.

Війна Росії в Україні та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що зі складу країни-агресора вийде частина республік, а саме - Сибір, Кубань і Кавказ. Такий прогноз озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що навряд чи процес розпаду країни-агресора РФ буде коротким і швидким.

Інші новини:

НАТО війна Росії та України Сергій Кузан
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