В Україні "маріонеткова влада, що змішалася з американцями", стверджує Кшиштоф Толвінський.

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Кшиштоф Толвінський просуває російські наративи / Facebook / krzysztoftolwinski / Jacek Porosa

Колишній депутат польського сейму, який раніше також займав пост заступника міністра казначейства в уряді Польщі Кшиштоф Толвінський образливо відгукнувся про президента Володимира Зеленського.

Він також почав просувати прокремлівські наративи про те, що війну нібито почала Україна, пише Wyborcza.

Зазначимо, що скандальний польський політик назвав президента України"провокатором і палієм війни".

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На його переконання, нібито президент Зеленський намагається втягнути Польщу у "свою брудну війну" проти країни-агресора РФ.

У своєму просуванні російських пропагандистських штампів він пішов ще далі і закликав до "національної блокади кордону з Україною".

Що відомо про польського політика-провокатора

Як зазначає Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки (OMZRiK), Толвінський відомий тим, що активно підтримував РФ та її пропаганду в Польщі. При цьому він також виступає за посилення співпраці з Білоруссю і режимом Олександра Лукашенка.

"Самі фрази Толвінського характерні для кремлівського новояза. Він говорить не про "напад на Україну", а про "брудну війну, яку Україна веде з Російською Федерацією". Президент України для Толвинського є "президентом бандерівців". Толвінський закликає поляків поширювати проросійський меседж у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

У OMZRiK додали, що Толвінський навмисно займається просуванням гібридної війни на боці РФ, щоб вплинути на громадськість у Польщі.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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