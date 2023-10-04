"Дно бочки видно": адмірал заявив, що у Заходу закінчилися боєприпаси

У НАТО вже збільшили бюджет, але не потужності. Як наслідок, це призвело до зростання цін.

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Виробництво боєприпасів потрібно нарощувати, вважає Роб Бауер / Колаж: Главред, фото: фото: 14 ОМБр Романа Великого, Twitter

Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що у союзників НАТО закінчуються боєприпаси - тепер "дно бочки видно".

За його словами, виробництво боєприпасів потрібно нарощувати, адже Україні й далі потрібні снаряди.

"Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами", - цитує Бауера CNN.

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У НАТО для цього, підкреслив він, вже збільшили бюджет, але не потужності. Як наслідок, це призвело до зростання цін.

"Це посилювалося тим, що ми віддаємо Україні системи озброєння, і це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з напівзаповнених або нижніх складів в Європі, а значить, і знизу", — заявив адмірал.

Як повідомляв Главред, у Британії закінчилися засоби ППО і боєприпаси для відправки в Україну. Про це на умовах анонімності заявив виданню The Telegraph високопоставлений військовий чиновник.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що зараз Альянс має всеосяжні рамкові контракти зі збройовими компаніями на суму 2,4 мільярда євро (2,53 мільярда доларів) на ключові боєприпаси, включаючи тверді замовлення на 1 мільярд євро. За його словами, такі контракти дозволять членам НАТО поповнити свої вичерпані запаси, а також продовжать забезпечувати Україну боєприпасами.

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