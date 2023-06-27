Данілов спрогнозував нові бунти в РФ: "Буде не один сезон"

Бунт, який організував в Росії Пригожин, ще більше дискредитував Путіна. Але такі події – це лише початок. Буде серія заколотів.

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Данілов спрогнозував нові бунти в РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канал "Кепка Пригожина"

Військовий заколот, який організував у країні-агресорці Росії власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, буде не останнім.

У РФ може відбутися серія таких бунтів. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Там буде не один сезон (бунтів – ред.). Не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався", – зазначив Данілов.

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Він наголосив, що ситуація з Пригожиним і його бунтом показала світові, наскільки небезпечною територією є Росія. Також він додав, що такі дії ініціювали люди, що перебувають у Кремлі.

"Люди перебувають у тих інституціях, які мали б захищати Росію, захищати військові частини. Зверніть увагу, терористи захоплюють штаб і їм ніхто не чинить опір. Ну, напевно, там щось у них не те відбувається. І це зухвала операція з дискредитації Путіна", – зазначив секретар РНБО.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Нагадаємо, раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

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