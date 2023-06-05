Бульба пояснив, чому білоруська армія зміцнює кордон з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко боїться атак ЗСУ і тому віддав наказ своїй армії зміцнює кордон з Україною.

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Бульба, Білорусь / колаж Главред, фото t.me/modmilby і скріншот з відео

Зміцнення білоруськими військами кордону з Україною свідчить про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко боїться атак ЗСУ. Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

"Це страх Лукашенка. Коли ще минулого року в цей же період проходили наради вищого командного складу, і коли починали розповідати наратив про напад заходу, підготовку в Польщі 200-тисячного ударного угруповання, дивилися на це з подивом. Але коли ця пропаганда продовжилася весь рік, то тепер вони свято в це вірять. Міністр оборони Білорусі Хренін вже прямо заявляє, що: "Захід хоче зруйнувати слов'янську єдність". Тобто яка картина світу у людини, якщо росіяни прийшли, знищують українців, а при цьому у Хреніна ця хрень в голові?! І люди в цьому чомусь живуть. Я не знаю, як це все поєднується, але воно у них чомусь поєднується", - сказав він.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - Білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник " білого легіону "та ініціативи" Білорусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Хвороба білоруського диктатора Олександра Лукашенка

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги, де Лукашенко стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після Білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив Міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію в державі.

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