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Скільки зброї для України може заблокувати Трамп: аналітики оцінили масштаби

Маріна Фурман
3 березня 2025, 19:02
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Зараз під загрозою та допомога, яка була ще схвалена за часи Джо Байдена.
Скільки зброї для України може заблокувати Трамп: аналітики оцінили масштаби
Трамп може заблокувати допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот, pixabay.com

Основне:

  • Найбільшою загрозою для України - зупинка програми USAI
  • Контракти за цією програмою розраховані до 2026, а можливо, й до 2027 року

Чимало західних ЗМІ пишуть про те, що адміністрація Дональда Трампа може заблокувати надання військової допомоги Україні. А сам американський лідер скликає термінову зустріч чиновників для того, щоб обговорити низку заходів щодо України, зокрема це може стосуватися підтримки України. Портал Defense Express пише, якщо Штати наважаться заблокувати допомогу, тоді України може втратити зброї на мільярди доларів.

У матеріалі йдеться, що перед тим як залишити президентський пост, Джо Байден підписав контракти на постачання зброї щонайменше до 2026 року.

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Згідно з програмою USAI, коли зброя замовляється безпосередньо у виробників, для України було виділено ще 2,2 мільярда доларів. Окрім того, в межах програми PDA, коли зброя передається із запасів Пентагону, було передбачено ще 3,3 мільярда доларів.

За останньою програмою Україна не отримала зброю на суму приблизно 1,05 мільярда доларів, а також частину допомоги в обсязі 500 мільйонів доларів з останнього пакета.

"При цьому формально залишалось ще 2,8 мільярда доларів, повернутих після виявлення бухгалтерської помилки літом 2023 року, про які у Вашингтоні доволі давно забули. Тобто Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA на орієнтовно 2,3 мільярда доларів", – пишуть аналітики.

У пакетах за цією програмою були різноманітні боєприпаси для артилерії та ракетних систем, протиповітряної оборони, протитанкова зброя тощо. Ймовірно, не вся допомога, яка була виділена на папері, вже передана Україні.

Аналітики пишуть, що найбільшою загрозою для України - зупинка програми USAI. Відомо, що загальна сума всіх пакетів розрахована на 30 мільярдів доларів. Контракти за цією програмою розраховані до 2026, а можливо, й до 2027 року, однак скільки Україна отримала зброї за цією програмою – невідомо. З відкритих джерел відомо, що більша частина контрактів – це боєприпаси.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від США - останні новини

Україна без американської допомоги здатна воювати з РФ ще щонайменше півроку, пише Financial Times. Але навіть за сценарію посиленої допомоги з боку Європи, триматися буде складно.

Як повідомляв Главред, раніше в The Washington Post писали, що Трамп може припинити військову допомогу Україні. Згідно з припущенням співрозмовника журналістів, у разі ухвалення такого рішення Київ може залишитися без радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Після перепалки між українським та американськими лідерами в Овальному кабінеті речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну". Вона підкреслила, що в США у пріоритеті нібито мирні переговори, а не продовження війни.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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