УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиків

Олексій Тесля
16 жовтня 2023, 15:55 оновлено 16 жовтня, 16:07
Росія є замовником кризи на Близькому Сході, впевнений Максим Розумний.
Ізраїль
Ізраїль завдає ударів у відповідь на атаку ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів про те, які країни світу вирішують свої питання в ході протистояння між ХАМАС та Ізраїлем.

"Перша, хто спадає на думку – це, звичайно, Росія, яка завжди мала дуже активну близькосхідну політику, завжди намагалася в цьому конфлікті між арабським населенням і єврейським населенням в Ізраїлі зловити свою рибку в мутній воді", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що РФ дуже активно працювала на цьому напрямку, "тобто фактично вигодувала і саму палестинську автономію, і збройні формування, які забезпечували палестинський рух".

"Без Кремля тут справа не обійшлася, а те, що там десь знаходять західну зброю, яку нещодавно тільки поставляли Україні ще мають бути розслідування, але нізвідки, крім Росії така зброя не могла потрапити", - впевнений він.

Разом з тим співрозмовник каже, що існують ще й інші фактори – наприклад, російські бази знаходяться на сирійському узбережжі.

"Враховуючи те, що країні, яка має найбільший вплив на цей регіон, Єгипту, цей конфлікт невигідний, то залишається припускати, що Росія є якщо не організатором, то принаймні замовником цієї кризи майже стовідсотково. Тому що політичному, медійному, інформаційному сенсі РФ це сьогодні дуже вигідно", - додав Розумний.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Раніше Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну. Адміністрація президента США Джо Байдена намагається стримати Іран і ліванських терористів "Хезболла" від втручання у війну Ізраїлю і бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напад ХАМАС на Ізраїль розколов відносини Путіна і Нетаньяху. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху весь час спілкувався з директором Кремля Путіним – навіть незважаючи на напад РФ на Україну і дружбу Кремля з Іраном, пишуть журналісти.

Як відомо, Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність", повідомили в The New York Time. Як стверджують журналісти, операцію вирішили перенести через погодні умови, які не дозволяють Армії оборони Ізраїлю ефективно прикривати свої сухопутні війська з повітря.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ХАМАС Максим Розумний новини Ізраїлю
Реклама

Головне за день

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

15:21 Світ
Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

14:34 Україна
ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

Реклама
15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

14:34

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

13:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти пінгвіна за 7 секунд

Реклама
13:48

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:42

Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

13:33

Людину не впізнати: що станеться з організмом, якщо кинути пити

12:51

"М'ясорубка" під Авдіївкою: у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм

12:49

Неймовірний тест для перевірки зору: потрібно знайти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лілію Ребрик захейтили за третю вагітність під час війни - ведуча не змовчала

12:43

ЗСУ - про фронт: війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25

12:30

9 найкращих вправ для схуднення на 6 хвилин: ідеальна зарядка на все тілоВідео

12:16

Більше не потрібно скребти і дряпати: дівчина показала, чим очистити деко духовкиВідео

12:09

Висадка в Енергодарі: спецпризначенець ГУР повідомив про успішну операцію

12:08

Чим кінь відрізняється від голки: креативні відповіді українців змусять вас посміхнутися

12:04

Тиждень без Ніни Матвієнко: Тоня Матвієнко зізналася, як переживає смерть мами

11:58

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

11:41

Шпигувала і наводила російські ракети: у Херсоні затримали зрадницю України

11:37

Чи може спалахнути Третя світова через війну в Ізраїлі: експерт назвав єдину причинуВідео

11:35

ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі: в ISW розкрили подробиці

11:19

Зростання буде рекордним: в Україні прогнозують ріст цін на основні продукти

11:13

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня 2023: Дракону - звинувачення, Мавпі - популярність

11:02

"Ізраїль міг дозволити атаку": експерт пояснив, як ЦАХАЛ допустив напад ХАМАСВідео

10:47

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

Реклама
10:43

У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

10:37

Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: кому пора економити

10:24

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: Леви будуть нарозхват, Риби - ризикуйте

10:00

Місячний календар 17 жовтня 2023: у другій половині дня підготуйтеся до конфліктів

09:56

Понад 100 разів за тиждень РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки - Генштаб

09:50

Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив у України перемовини

09:49

"Немає шансів швидко закінчити": експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

09:40

Церковне свято 17 жовтня: що не можна робити на пророка Осії

09:40

Гороскоп Таро на листопад 2023: Овнам - критика, Тельцям - очікування, Близнюкам - підвищенняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти