"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиків

Росія є замовником кризи на Близькому Сході, впевнений Максим Розумний.

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Ізраїль завдає ударів у відповідь на атаку ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів про те, які країни світу вирішують свої питання в ході протистояння між ХАМАС та Ізраїлем.

"Перша, хто спадає на думку – це, звичайно, Росія, яка завжди мала дуже активну близькосхідну політику, завжди намагалася в цьому конфлікті між арабським населенням і єврейським населенням в Ізраїлі зловити свою рибку в мутній воді", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що РФ дуже активно працювала на цьому напрямку, "тобто фактично вигодувала і саму палестинську автономію, і збройні формування, які забезпечували палестинський рух".

"Без Кремля тут справа не обійшлася, а те, що там десь знаходять західну зброю, яку нещодавно тільки поставляли Україні ще мають бути розслідування, але нізвідки, крім Росії така зброя не могла потрапити", - впевнений він.

Разом з тим співрозмовник каже, що існують ще й інші фактори – наприклад, російські бази знаходяться на сирійському узбережжі.

"Враховуючи те, що країні, яка має найбільший вплив на цей регіон, Єгипту, цей конфлікт невигідний, то залишається припускати, що Росія є якщо не організатором, то принаймні замовником цієї кризи майже стовідсотково. Тому що політичному, медійному, інформаційному сенсі РФ це сьогодні дуже вигідно", - додав Розумний.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Раніше Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну. Адміністрація президента США Джо Байдена намагається стримати Іран і ліванських терористів "Хезболла" від втручання у війну Ізраїлю і бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що напад ХАМАС на Ізраїль розколов відносини Путіна і Нетаньяху. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху весь час спілкувався з директором Кремля Путіним – навіть незважаючи на напад РФ на Україну і дружбу Кремля з Іраном, пишуть журналісти.

Як відомо, Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність", повідомили в The New York Time. Як стверджують журналісти, операцію вирішили перенести через погодні умови, які не дозволяють Армії оборони Ізраїлю ефективно прикривати свої сухопутні війська з повітря.

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