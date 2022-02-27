Білорусь пригрозили відключити від системи SWIFT

SWIFT / Reuters

Прем'єрміністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що всі російські і білоруські банки повинні бути відключені від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT.

За словами Шимоніте, Литва виступає за широкі санкції.

"Ці санкції повинні повністю поширюватися і на фінансові інститути Білорусі, тому що ( ... ) Білорусь - учасник війни, агресор", – пише BNS.

Шимоніте вважає, що якщо білоруські банки не будуть відключені від SWIFT, у Росії буде можливість обходити західні санкції.

Нагадаємо, вчора глава Єврокомісії заявила, що ЄС і партнери відключать деякі російські банки від SWIFT.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.