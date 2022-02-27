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Білорусь пригрозили відключити від системи SWIFT

27 лютого 2022, 21:34

Якщо білоруські банки не будуть відключені від SWIFT, у Росії буде можливість обходити західні санкції.

SWIFT
SWIFT / Reuters

Прем'єрміністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що всі російські і білоруські банки повинні бути відключені від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT.

За словами Шимоніте, Литва виступає за широкі санкції.

"Ці санкції повинні повністю поширюватися і на фінансові інститути Білорусі, тому що ( ... ) Білорусь - учасник війни, агресор", – пише BNS.

Шимоніте вважає, що якщо білоруські банки не будуть відключені від SWIFT, у Росії буде можливість обходити західні санкції.

Нагадаємо, вчора глава Єврокомісії заявила, що ЄС і партнери відключать деякі російські банки від SWIFT.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

SWIFT

ТОВАРИСТВО всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), вимовляється як Свіфт) - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, передає Вікіпедія.

Дана система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій і надійній формі.

viber
Білорусь SWIFT
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