Башара Асада намагалися отруїти в Москві - The Sun

30 грудня у 59-річного Асада нібито раптово погіршилося самопочуття. Він почав "сильно кашляти і задихатися", йому потрібна була медична допомога.

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Асада нібито намагалися отруїти / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, ua.depositphotos.com

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Таблоїд The Sun посилається на російський Telegram-канал

Стан імовірно вдалося стабілізувався

На колишнього президента Сирії Башара Асада було скоєно замах у Москві. Про це повідомляє британська газета-таблоїд The Sun, наводячи деякі дані з російського Telegram-каналу.

У публікації The Sun зазначено, що у вівторок, 31 грудня, Telegram-канал "Генерал СВР" (понад 350 тис. підписників), який, за даними британського ЗМІ, "імовірно керується колишнім високопоставленим російським розвідником", поширив відомості про погане самопочуття Башара Асада. Нібито в понеділок, 30 грудня, у 59-річного Асада раптово погіршилося самопочуття. Він почав "сильно кашляти і задихатися", йому потрібна була медична допомога.

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"Є всі підстави вважати, що було скоєно замах... Тести показали наявність отрути в його організмі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що Асада лікували в його квартирі в Москві, і його стан, імовірно, вдалося стабілізувався.

При цьому в The Sun помітили, що жодних посилань на джерела та доказів у матеріалі Telegram-каналу "Генерал СВР" пред'явлено не було, офіційних підтверджень із Росії також не надходило. Однак було звернуто увагу, що відносно нещодавно британська влада фактично заборонила повертатися на батьківщину до Великої Британії Асмі Асад, дружині Башара Асада. Вона виявила бажання повернутися до Великої Британії і, можливо, навіть подає на розлучення. Але 49-річна жінка, яка народилася в Лондоні, не зможе приїхати, оскільки термін дії її паспорта нібито закінчився.

Падіння режиму Асада - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Нещодавно експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса прокоментував ситуацію з втечею сирійського диктатора Башара Асада в РФ після зміни влади в Дамаску. В інтерв'ю Главреду він припустив, що на перших порах, після втечі з Сирії, Асад залишиться в РФ.

Також президент Володимир Зеленський відреагував на падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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