"Армія РФ видихається, в Кремлі - відчай": глава британської розвідки передрік поразку Росії

Річард Мур передрік розгром РФ у війні в Україні/ Фото Вікіпедія, facebook.com/GeneralStaff.ua

Глава британської Служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що російська окупаційна армія видихається. У зв'язку з цим відчай в Кремлі зростає.

Мур впевнений, що росіянам не вдасться здобути перемогу у війні, яку вони розв'язали в Україні.

"(Сили російських військ, - ред.) видихаються...у Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - написав глава МІ-6 в Twitter.

Як повідомляв Главред, 29 липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ. При цьому контрнаступ ЗСУ, схоже, злегка відкладається, зате потім має всі шанси стати ще успішніше, ніж планувалося.

"Замість нього нас чекає славна бійка - останніх російських оперативних резервів з накопиченими українськими", - написав Арестович.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що ризики повторного нападу Росії на Україну можуть відновитися через 5-10 років.

Інші новини: