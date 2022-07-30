"Армія РФ видихається, в Кремлі - відчай": глава британської розвідки передрік поразку Росії

Росія втратила десятки тисяч солдатів на війні та використовує зброю радянських часів. РФ не виграє цю несправедливу війну, заявив Річард Мур.
Глава британської Служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що російська окупаційна армія видихається. У зв'язку з цим відчай в Кремлі зростає.
Мур впевнений, що росіянам не вдасться здобути перемогу у війні, яку вони розв'язали в Україні.
"(Сили російських військ, - ред.) видихаються...у Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - написав глава МІ-6 в Twitter.
Як повідомляв Главред, 29 липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ. При цьому контрнаступ ЗСУ, схоже, злегка відкладається, зате потім має всі шанси стати ще успішніше, ніж планувалося.
"Замість нього нас чекає славна бійка - останніх російських оперативних резервів з накопиченими українськими", - написав Арестович.
Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що ризики повторного нападу Росії на Україну можуть відновитися через 5-10 років.
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