Пауза заради переговорів: експерт розповів, коли Росія може призупинити війну

Росія може взяти паузу у війні в зимовий період. Таку думку в інтерв'ю Головреду озвучив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, найкращий варіант для Росії — втягнути Україну в переговорний процес, щоб зафіксувати сформований статус-кво і унеможливити контрнаступ України.

"Це те, що вони будуть намагатися нам нав'язати — взяти якусь оперативну паузу, можливо на зиму. Після осені вести переговори, а тим часом, як всі ми прекрасно розуміємо, зализувати рани, лікувати поранених, ремонтувати підбиту або пошкоджену техніку, розконсервувати стару, виробляти нові ракети, снаряди і готуватися до наступної хвилі окупації", - вважає Горбач.

Експерт вважає, що поведінка Росії дуже нагадує розтягнуту в часі історію з поділом Речі Посполитої.

"Тоді, правда, це були не тільки Росія, але і Пруссія і Австрія, які ділили Річ Посполиту в три підходи, адже всю відразу поділити не могли, тому що була занадто велика територія. Переварити, взяти під контроль окупаційної влади всю Україну за один раз просто неможливо, тому вони хотіли б проковтнути Україну частинами і розтягувати це на тривалий час", - зазначив Горбач.

І додав, що Україна не повинна погоджуватися на виверти Росії з тимчасовими переговорами — їх треба виганяти з захоплених позицій. Бо якщо цього не зробити тепер, то завтра вони підуть далі.

Також Горбач додав, що арсенал до примусу України до переговорів у Росії вже зменшується.

"Зараз війна прийняла зовсім іншу інтенсивність, масштабність — покриває обстрілами майже всю територію України, в ній використовується стратегічна авіація (і зброя, яка не використовувалася в 2014 році) і навіть це не змушує українське військове, політичне керівництво і суспільство до того, щоб піддаватися на ті кроки, які могли б розцінюватися як капітуляція. Тому зараз розрахунок у них на економічне, психологічне виснаження українського опору, розчарування або втома західних партнерів в їх підтримці України", - говорить Горбач.

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