"Армія РФ колись була однією з кращих": у Байдена тонко потролили Путіна

Володимир Путін зазнав невдачі в Україні, підкреслив Джейк Салліван.

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Джейк Салліван розповів про новий план США / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Стратегія США полягає в позбавленні Росії доступу до критичних ресурсів і наданні Україні технологій, які можуть змінити ситуацію на полі бою, заявив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Путін недооцінив людей, яких протягом двох років підтримує коаліція з більш ніж 50 партнерів на чолі зі Сполученими Штатами в боротьбі з противником, економіка якого в 10 разів більше, населення втричі більше, а армія колись була другою кращою в світі", - підкреслив він в ході виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Представник Адміністрації США пояснив, що диктатор Володимир Путін не тільки зазнав невдачі в Україні, але і своїм вторгненням зміцнив український суверенітет, а прагнучи знищити НАТО, він тим самим зміцнив Альянс.

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"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити двопартійну підтримку необхідних ресурсів для надання зброї Україні. Це вимагає того, щоб ми нарощували нашу власну оборонно-промислову базу, одночасно позбавляючи Росію доступу до критично важливих ресурсів", – зазначив він.

Салліван також додав, що США працюють над впровадженням інновацій з партнерами і особливо з приватним сектором, щоб допомогти Україні вирішити ключові технологічні виклики і зміцнити позиції на полі бою.

Допомога США Україні

Раніше в Білому домі повідомили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки окупантів по Україні посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США готуються до підписання безпекової угоди з Україною. У США називають цю угоду "мостом для забезпечення безпеки" на шляху Києва до НАТО.

Як раніше повідомлялося, США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для України. Про це написали журналісти американського видання Politico. У статті наголошується, що демократи і республіканці знайшли компроміс з питань кордону з Мексикою і міграційної політики.

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