Російський диктатор Путін став все частіше виступати із заявами про війну. За день він відвідав кілька заходів.

Американські аналітики пояснили, чому Путін став частіше з'являтися на публіці / колаж фото https://ua.depositphotos.com/

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом регулярно з'являється на публіці, оскільки вкрай сильно турбуватися про свою популярність і імідж в Росії. Такий прогноз озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначають вони, Путін останнім часом став частіше з'являтися на публіці і все частіше став робити розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну. Особливо контрастно це виглядає в порівнянні з його фактичною відсутністю в суспільному житті країни-агресора протягом перших десяти місяців україно-російської війни.

23 грудня Путін відвідав конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (військове підприємство). І, як повідомляється, в той же день диктатор планував відвідати машинобудівний завод "Уралвагонзавод" в місті Нижній Тагіл, але в останній момент скасував візит.

Подібні появи, кажуть аналітики, явно є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу і відновити його домінуюче становище у внутрішньому інформаційному просторі − оскільки Росія вступає у другий рік війни.

"Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидючого і всюдисущого правителя", − підсумували аналітики.

Путін хворий

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

Експерт говорять про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. І в Росії в принципі розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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