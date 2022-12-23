Стан здоров'я погіршився: Путін скасовує новорічні банкети - джерело

Стало відомо про те, що стан здоров'я президента країни-агресора Володимира Путіна погіршилося.
У зв'язку з цим він скасував традиційний святковий обід з учасниками Держради. Про це повідомляє General SVR, що публікує інсайди з Кремля.
При цьому уточнюється, що господар Кремля продовжує страждати через онкологічне захворювання шлунково-кишкового тракту.
"У Путіна онкологія органів системи шлунково-кишкового тракту, у нього спеціальна дієта, публічні трапези по можливості виключені. Тепер у президента тільки "нетрадиційні" обіди в гордій самоті або з близькими, що буває вкрай рідко", - пише канал.
Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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