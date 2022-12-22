"Америка продовжує свою лінію": у Путіна занили через візит Зеленського в США

За словами Дмитра Пєскова, на зустрічі президентів України і США "реальних закликів до миру не прозвучало".

Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом прокоментував Дмитро Пєсков / t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"З жалем констатуємо, що від Байдена і Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії", - цитують його пропагандисти РІА Новості.

Також, за словами Пєскова, реальних закликів до миру не прозвучало.

При цьому рупор Кремля спробував перекласти відповідальність на Україну за обстріли РФ мирних міст Донбасу.

"Не було застережень з приводу варварських обстрілів житлових будинків Донбасу", - додав він.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував американський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

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