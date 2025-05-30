"Путін не поспішає з перемир'ям": Золотарьов назвав можливі терміни припинення вогню

Росія продовжуватиме і наступати на фронті, і завдавати ракетно-дронових ударів по Україні.

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Андрій Золотарьов оцінив імовірність перемир'я у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Ви дізнаєтеся:

Чи хоче Росія припинення вогню

Коли може бути укладено перемир'я

Чому Путін затягує мирні переговори

Укладення перемир'я між Росією й Україною ймовірне у 2025 році, однак президент РФ Володимир Путін затягує процес, оскільки хоче вийти на переговори з сильнішою позицією. Таку думку під час чату на Главреді озвучив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, ймовірність перемир'я не нульова з огляду на те, що для США вкрай важливо піти з "війни Байдена", як каже Трамп, і закрити це питання.

"А ось Путін не поспішає з перемир'ям, тому що в Кремлі переконані, що військова удача на їхньому боці, що Росія перемагає, що ще кілька місяців - і, можливо, вдасться взяти Покровськ і Костянтинівку, а потім із сильнішої переговорної позиції диктувати умови миру", - сказав Золотарьов.

На думку політолога, армія РФ продовжуватиме наступ на фронті та завдаватиме масовані ракетно-дронові удари не лише по військових, а й по цивільних об'єктах.

"А ось восени ситуація може змінитися. Частина експертів вважає, що восени, можливо, вдасться укласти перемир'я. Зверніть увагу, біржа прогнозів Polymarket, яка точно передбачила результати президентських виборів у США, менш оптимістично оцінює можливість укладення перемир'я найближчим часом. Так, там, як і раніше, ставлять понад 50% на те, що 2025 року вдасться укласти перемир'я, але, тим не менш, ця цифра зменшилася", - додав Золотарьов.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, до якого вибору штовхають Україну США:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 2 червня в Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. На зустрічі очікується участь радників з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав їх "досить прийнятними".

Водночас російського варіанта меморандуму ніхто не бачив - ні Україна, ні США.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова представити Києву підготовлений меморандум під час другого раунду прямих переговорів у Туреччині.

Агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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