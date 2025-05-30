Абсолютно нова тактика РФ: ЗСУ попередили про загрозу для великого міста

На Торецькому напрямку українські військові не дають ворогу просунутись до важливого населеного пункту.

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На Донеччині ворог змінює тактику наступу / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з карт ISW

Що сказав військовий:

У Торецьку тривають бої на руїнах

Окупанти прагнуть прорватись до Костянтинівки

Ворог застосував нову техніку боїв

У місті Торецьк, що у Донецькій області, тривають бої українських захисників з військами країни-агресорки Росії, які хочуть захопити населений пункт. Про це в етері Еспресо повідомив пресофіцер 100-ї ОМБр Сергій Хомінський.

За його словами, тепер ці бої не можна назвати вуличними, адже вцілілих будівель у Торецьку вже не залишилося. Тому можна говорити про нове явище на фронті - бої на руїнах. Військовий називає це абсолютно новою тактикою РФ.

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Торецьк / Інфографіка: Главред

Таким чином противник продовжує спроби прорватися через бар'єр у вигляді Торецька та наблизитися до міста Костянтинівка.

"Костянтинівка - це перше місто з пояса чотирьох міст: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Це - та сама Краматорсько-Костянтинівська агломерація, яка є стратегічною лінією оборони й нашою твердинею на неокупованій частині Донеччини", - наголосив Хомінський.

Ситуація на Торецькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись в західній частині Торецька та на схід від Нової Полтавки (на захід від Торецька) вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора Росії атакує позиції ЗСУ в районі Торецька на Донеччині, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів.

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Що відомо про 100-ту окрему механізовану бригаду? 100-та окрема механізована бригада (100 ОМБр) — з'єднання Сухопутних військ України чисельністю у бригаду, пише Вікіпедія. 2018 року у Володимирі на Волині було створено 100-ту окрему бригаду територіальної оборони. 2023 року під час російського повномасштабного нападу бригада виконувала бойові завдання на Лиманському напрямку. Навесні 2024 року бригада переформована на механізовану.

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