Абсолютно нова тактика РФ: ЗСУ попередили про загрозу для великого міста

Що сказав військовий:
- У Торецьку тривають бої на руїнах
- Окупанти прагнуть прорватись до Костянтинівки
- Ворог застосував нову техніку боїв
У місті Торецьк, що у Донецькій області, тривають бої українських захисників з військами країни-агресорки Росії, які хочуть захопити населений пункт. Про це в етері Еспресо повідомив пресофіцер 100-ї ОМБр Сергій Хомінський.
За його словами, тепер ці бої не можна назвати вуличними, адже вцілілих будівель у Торецьку вже не залишилося. Тому можна говорити про нове явище на фронті - бої на руїнах. Військовий називає це абсолютно новою тактикою РФ.
Таким чином противник продовжує спроби прорватися через бар'єр у вигляді Торецька та наблизитися до міста Костянтинівка.
"Костянтинівка - це перше місто з пояса чотирьох міст: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Це - та сама Краматорсько-Костянтинівська агломерація, яка є стратегічною лінією оборони й нашою твердинею на неокупованій частині Донеччини", - наголосив Хомінський.
Ситуація на Торецькому напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових.
Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись в західній частині Торецька та на схід від Нової Полтавки (на захід від Торецька) вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.
Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора Росії атакує позиції ЗСУ в районі Торецька на Донеччині, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів.
Більше новин:
- Ворог проривається, людей евакуюють: в ОВА повідомили про ситуацію на Сумщині
- Зеленський скасував відоме свято та переніс на іншу дату - указ президента
- "Путін не поспішає з перемир'ям": Золотарьов назвав можливі терміни припинення вогню
Що відомо про 100-ту окрему механізовану бригаду?
100-та окрема механізована бригада (100 ОМБр) — з'єднання Сухопутних військ України чисельністю у бригаду, пише Вікіпедія.
2018 року у Володимирі на Волині було створено 100-ту окрему бригаду територіальної оборони. 2023 року під час російського повномасштабного нападу бригада виконувала бойові завдання на Лиманському напрямку. Навесні 2024 року бригада переформована на механізовану.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред