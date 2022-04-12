У НАТО розкрили "кривавий" сценарій нового удару РФ і назвали напрямки

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Другий етап війни в Україні є неминучим і він буде більш складним і кровопролитним, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Коментуючи навмисне вбивство мирних жителів російськими окупантами, він назвав дії рашистів надзвичайно "варварським і диким", Digi24.

"Але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближче до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми будемо мати жертви серед цивільного населення.

На насс чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, більш складний, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на Сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму і Маріуполя", - додав Джоаене.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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