"Знищують все на шляху": окупанти РФ захопили 80% Луганщини

В ході просування російські окупанти сильно розосередилися по території Луганщини.
На сьогодні 80% території Луганської області перебуває під контролем країни-агресора, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і буде рухатися далі" — повідомив він у коментарі CNN.
За його даними, в ході просування російські окупанти сильно розосередилися по території Луганщини.
"У нас тут дуже серйозна ситуація. Всю Луганську область обстрілюють. Немає безпечних міст... Ми розуміємо, що російська влада буде йти вперед і буде знищувати все на своєму шляху. Тому ми намагаємося максимально евакуювати всіх", — додав Гайдай.
читайте такожНа Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць Рубіжного
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
- Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
- Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФ