"Знищують все на шляху": окупанти РФ захопили 80% Луганщини

ЗСУ відбивають атаки РФ на Донбасі / Reuters

На сьогодні 80% території Луганської області перебуває під контролем країни-агресора, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і буде рухатися далі" — повідомив він у коментарі CNN.

За його даними, в ході просування російські окупанти сильно розосередилися по території Луганщини.

"У нас тут дуже серйозна ситуація. Всю Луганську область обстрілюють. Немає безпечних міст... Ми розуміємо, що російська влада буде йти вперед і буде знищувати все на своєму шляху. Тому ми намагаємося максимально евакуювати всіх", — додав Гайдай.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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