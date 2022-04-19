Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФ

Полонені російські військові

Україна і Росія провели новий обмін полоненими, розповіла віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

В результаті п'ятого обміну полоненими додому повертаються 76 громадян України, повідомила вона в Telegram.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 – офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими. Всього 76 осіб", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, 1 квітня, відбувся обмін полоненими в Запорізькій області. Це був другий за час війни Росії в Україні обмін військовополоненими. Були звільнені 86 українських героїв, яких утримували окупанти. Серед звільнених - 15 жінок.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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