У Києві чиновник Генштабу ЗСУ відкрив стрілянину з пістолета в спальному районі

Представник Генштабу застосував зброю / скріншот

Посадова особа Генерального штабу Збройних сил України застосувала зброю в спальному районі Києва проти дитини, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"У п'ятницю в місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністр і громадянин, який багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батько і дідусь", - написав він у Facebook.

"За моїм наказом розпочато службове розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, а й кримінального правопорушення", - підкреслив міністр.

Зокрема, створена комісія на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування чиновник відсторонений від виконання обов'язків.

"Якщо в установленому порядку підтвердяться факти, що в результаті дій чиновника була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя і здоров'я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - заявив Резніков.

"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були в безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони і одягнена у форму, застосовує свою зброю в спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність - це помилка", - підкреслив глава оборонного відомства.

Він додав, що про результати розслідування проінформує після його завершення.

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Подробиці стрілянини в Києві

Повідомляється, що порушник зі своїм родичем в нетверезому стані скоїли ДТП. Охорона намагалася заспокоїти правопорушників отримала масу погроз.

Порушник зробив постріл з пістолета і мало не влучив у дітей, що гуляють біля парадного.

Обіцяв всіх звільнив, відправити на фронт і т.д. правоохоронці 4 години не могли втихомирити цього "героя". Слава Богу все обійшлося без жертв і ніхто не постраждав. Заспокоювати бешкетника довелося силовикам.

Додамо, що в Мережі вже опублікували відео інциденту зі стріляниною представника Генштабу.

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