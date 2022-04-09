РФ стягнула війська до кордонів України: на Сумщині заявили, що у разі атаки битимуть окупантів

На Сумщині зміцнюють оборону і не радять військам РФ йти в атаку / Reuters

Росія продовжує серйозну концентрацію військ біля кордонів України у Сумській області. Існує загроза нового військового вторгнення окупантів. Однак в регіоні проводяться оборонні заходи, ворогові категорично не рекомендують йти в атаку. Слід і надалі зміцнювати кордон - проблеми будуть навіть у тому випадку, якщо Україна переможе. Потрібно очікувати на серйозні зміни на території російської держави. Про це заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Як повідомляє DW, біля українських кордонів на Сумщині продовжують накопичуватися російські війська. Нове вторгнення не виключено. Кордон частково вже контролюється Україною, проте керувати такою протяжною ділянкою вкрай складно.

читайте такожУ Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українців"Ми частково контролюємо кордон, частково його ще відкрито. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", - сказав Живицький.

Регіон готується до можливої нової атаки російських військ. Зміцнюються блокпости і опорні пункти. Окупантам не радять йти в наступ. В області розуміють, що проблеми навряд чи зникнуть навіть у тому випадку, якщо Київ здобуде швидку перемогу над Москвою. Загрози не стане менше, допоки у РФ діє нинішній політичний порядок.

"Ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Зміцнюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни у Росії, то залишатися в стані спокою ми не можемо", - зазначив Живицький.

Також він додав, що Україні слід побудувати стіну, щоб російські війська не змогли зайти на територію країни. При цьому слід провести серйозну роботу щодо протиповітряної оборони. Бомбардування українських міст з повітря це серйозна проблема.

"Я залишаюся шанувальником того, що повинна бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, щоб неможливо було сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбляться і обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевнені, що це не повториться знову", - підкреслив Дмитро Живицький.

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Війна Росії проти України

Росія почала війну проти України 24 лютого. Бойові дії тривають. У Міністерстві оборони України заявили про роботу окупантів над перегрупуванням військ і новим наступом. Вони спробують захопити весь Донбас. Можливо, спробують окупувати і Харків, але навряд чи вони мають у своєму розпорядженні такий ресурс.

У Міноборони також уточнили, що РФ змінила план наступу на Україну. Ворожі війська не очікували на чіткку та організовану оборону з боку ЗСУ. Наразі Москва проводить аналіз помилок і збирається знову піти в атаку.

Американський генерал Майкл Міллі вважає, що війна Росії проти України може стати тривалою і виснажливою. І Москва, і Київ відступати не збираються. Перемогою України може стати відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року.

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