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Путін насміхається з Трампа: у Польщі різко прокоментували удар РФ по Сумах

Анна Косик
14 квітня 2025, 13:28
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У Польщі сподіваються на гідну реакцію США на російський терор.
Сикорский, Трамп, Путин
Сікорський вважає, що зволікати не можна, адже гинуть цивільні / Колаж: Главред, фото: European Union, kremlin.ru, скріншот

Що сказав Сікорський:

  • Путін насміхається з доброї волі адміністрації Трампа
  • Польща хоче, аби США ухвалили правильні рішення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував атаку країни-агресорки Росії на Суми 13 квітня, внаслідок якої загинули десятки українців.

Як передає Радіо Свобода, після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу в Люксембурзі він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп та його адміністрація "відкриє очі" на поведінку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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За його словами, очільник Кремля просто "насміхається з їхньої доброї волі", при цьому здійснюючи удари по Україні, внаслідок яких гинуть цивільні.

"Сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення", – наголосив Сікорський.

Удар по Сумах 13 квітня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Сумах під час ракетної атаки 13 квітня 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з охопленого вогнем автобуса через розбите вікно та допоміг іншим пасажирам врятуватися.

Раніше також повідомлялося, що під час удару по Сумах країна-агресорка Росія вбила Світлану Штепу й Дарію Лободу - студенток навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп майже через добу відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, унаслідок якого загинули 34 людини. Американський лідер заявив, що РФ зробила "помилку".

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Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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