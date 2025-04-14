"Ви були світлом": російський удар по Сумах забрав життя двох студенток

У навчальному закладі розповіли про непоправну втрату.

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Серед загиблих у Сумах - дві молоді студентки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/taborovets_nadia/

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Росія вбила двох студенток-медиків

Подруга дівчат розповіла, якими вони були

Вранці 13 квітня ударом по центру Сум країна-агресорка Росія вбила Світлану Штепу й Дарію Лободу - студенток навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету.

Про це повідомили в Студентському ректораті СумДУ. Там також зазначили, що під час російської ще одна студентка втратила рідну матір.

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Водночас у соцмережах з'явився допис студентки Сумського державного університету Надії Таборовець, яка була найкращою подругою загиблих дівчат.

"Ви були, є і залишитесь у моєму серці назавжди. Такі світлі, добрі, справжні... Кожна з вас - мов промінь сонця в похмурий день, мов весняний вітерець, що несе надію. Я вдячна за всі миті, за сміх до сліз, за мовчання, в якому було все зрозуміло, за підтримку, що зігрівала краще за будь-яку ковдру. Ви - мої хмаринки: тендітні, вільні, але завжди поруч, навіть якщо зараз вас немає поруч фізично. Нехай памʼять про вас буде завжди світлою. Бо ви були світлом самі. Я люблю вас. І буду любити завжди", - написала вона.

Удар РФ по Сумах 13 квітня - що відомо

Нагадаємо, 13 квітня у Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали двох ракетних ударів по місту. Внаслідок атаки є багато загиблих, є постраждалі.

Згодом стало відомо, що серед жертв - ціла сім'я Мартиненків. У Старосільському ліцеї повідомили, що вчора загинув Максим Мартиненко, який навчався у 6 класі, його мати з батьком.

Також раніше повідомлялося, що серед загиблих - Олена Когут. Як писав Главред, вона була талановитою піаністкою, викладачкою та артисткою оркестру місцевого театру.

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Що таке Сумський державний університет? Сумський державний університет — потужний заклад вищої освіти Сумщини, пише Вікіпедія. В університеті навчається близько 12 тисяч осіб за різними формами навчання на початковому, бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому та науковому рівнях за 55 спеціальностями з 23 галузей знань. Здобувають освіту близько 1900 іноземних студентів із майже 50 країн світу.

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