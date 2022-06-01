Чи підуть рашисти в наступ на півночі України: відповідь Міноборони

Чи піде Росія в наступ на північ? / Генштаб ЗСУ

На сьогоднішній день наступу військ Росії з півночі не очікується, напад білоруських військ зараз також не загрожує Україні, повідомив у коментарі РБК-Україна речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Загалом, в найближчій перспективі широкомасштабного наступу росіян з півночі не вбачається", - заявив представник оборонного відомства.

За його словами, той факт, що російські окупанти і білоруські війська роблять уздовж північного українського кордону, є, скоріш за все, демонстративними діями для того, щоб змусити українську армію тримати на цьому напрямку підрозділи і не перекидати в райони активних боїв.

"У той же час все буде залежати від підсумків бойових дії в Східній операційній зоні, де Росія сьогодні зосередила найбільші свої зусилля", - пояснив представник Міноборони.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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