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"Гаряча" фаза до кінця року: експерт назвав терміни завершення війни

1 червня 2022, 18:41

Поки Захід екстрено дає Україні лише найнеобхіднішу зброю, підкреслив Олег Жданов.

військові, ВСУ, війна
Експерт прогнозує затяжну" гарячу " фазу війни / Фото Reuters

Поставки західного озброєння Україні не завжди відповідають очікуванням, тому "гаряча" фаза війни може затягнутися до кінця 2022 року, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Як пише він у матеріалі на Главреді, поки Захід екстрено дає Україні лише найнеобхіднішу зброю, щоб вона могла тримати ситуацію під контролем на фронті.

"В результаті ми так і не вибралися з оборонної операції, а про контрнаступ взагалі поки говорити не доводиться. Початок контрнаступу ЗСУ повністю залежить від поставок зброї", - підкреслив експерт.

Він прогнозує, що якщо поставки зброї Україні будуть запущені, і до середини літа ЗСУ отримають його в достатніх обсягах, то в другій половині літа українська армія зможе почати контрнаступ.

Разом з тим військовий аналітик попередив про те, що РФ все ще здатна чинити потужний опір: "Із західною зброєю ми зможемо почати контрнаступальну операцію, але, думаю, що здійснювати її буде досить важко, тому гаряча фаза може затягнутися до кінця року".

"Що стосується можливого підсумку війни, то материкову Україну нам потрібно звільняти повністю, до державного кордону", - додав Жданов.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо напередодні.

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Олег Жданов війна Росії та України
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