Орків змішали з землею: на Миколаєві десантники врятували від розстрілу місцевих жителів

/ Facebook/80brigade

Львівські десантники під час боїв за Вознесенськ завдали артилерійського удару по ворогу, тим самим врятували життя кільком десяткам місцевих жителів.

При обороні міста Вознесенська і прилеглих населених пунктів артилерійським підрозділом 80-ї ОДШБ була розбита колона техніки російських загарбників, повідомляють українські десантники.

За словами місцевих жителів, окупанти були впевнені, що вони зазнали втрат через місцевих жителів, які допомагали ЗСУ і коригували вогонь, тому намагалися розправитися з ними.

Відзначається, що рашисти пройшлися по домівках і вивели на вулицю близько 30 односельців: "В основному чоловіки, але там були і жінки. Зв'язали скотчем руки за спиною, поставили всіх на коліна. Вимагали зізнатися в коригуванні або видати того, хто допомагав інформацією для ЗСУ. Ми мовчали. Тоді окупанти стали стріляти над головами. Жінки плакали і просили, щоб їх відпустили. Від чого орки остаточно розлютилися і озвіріли. Їх командир сказав, якщо через п'ять хвилин йому не скажуть ім'я коригувальника, він накаже розстріляти всіх, — розповів житель поруч розташованого з Вознесенському села".

/ Facebook/80brigade

В цей час за селом вели спостереження військовослужбовці одного з підрозділів 80-ї ОДШБ, які оперативно надали координати місця розташування окупантів і скорегували артилеристський вогонь по ворожій техніці і живій силі противника, вразивши в тому числі і командно-штабну машину. В цілому, крім техніки було знищено близько 25 окупантів.

/ Facebook/80brigade

Втім, головне, що місцеві, користуючись моментом, змогли звільнитися і піти в безпечне місце.

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