Орків відправили на концерт Кобзона: у ЗСУ показали вдале "полювання" на техніку окупантів

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Бійці Збройних сил України знищили ворожу бронетехніку разом з російськими окупантами.

"Сезон "полювання" за російською технікою триває", - йдеться в повідомленні Оперативного командування Північ в Facebook.

"Воїни з числа військ ОК Північ, які тримають оборону на сході України, відправили прихильників Кобзона до нього на зустріч", - зазначили в ЗСУ.

Додамо, що серед знищеної бійцями 30-ї ОМБр техніки виявилися танк і БТР, а також позиції російських загарбників.

"Хто прийшов захоплювати українську землю, буде знищений. Горіть в пеклі, вороги!", - підкреслили в ОК Північ.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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