Орків відправили на концерт Кобзона: у ЗСУ показали вдале "полювання" на техніку окупантів

Серед знищеної бійцями 30-ї ОМБр техніки виявилися танк і БТР РФ, а також позиції російських загарбників.
Бійці Збройних сил України знищили ворожу бронетехніку разом з російськими окупантами.
"Сезон "полювання" за російською технікою триває", - йдеться в повідомленні Оперативного командування Північ в Facebook.
"Воїни з числа військ ОК Північ, які тримають оборону на сході України, відправили прихильників Кобзона до нього на зустріч", - зазначили в ЗСУ.
Додамо, що серед знищеної бійцями 30-ї ОМБр техніки виявилися танк і БТР, а також позиції російських загарбників.
"Хто прийшов захоплювати українську землю, буде знищений. Горіть в пеклі, вороги!", - підкреслили в ОК Північ.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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