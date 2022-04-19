УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Наступ поки не почався: РФ перекидає нові сили для масштабних боїв - Пентагон

19 квітня 2022, 20:56

США очікують побачити "більш змішаний підхід" до нових операцій РФ в Україні після їх невдач на півночі країни.

війська Росії
Війська РФ готують масштабний наступ / Reuters

У США заявили про те, що активізація бойових дій є лише прелюдією до справжнього наступу РФ в Україні.

"Обмежені наступальні операції", зроблені Росією на північний захід від Донецька і на південь від Ізюма, є початком "більших наступальних операцій", повідомляє CNN з посиланням на представника Пентагону.

В американському оборонному відомстві кажуть, що Росія все ще проводить "операції з формування" своїх військ, "щоб переконатися, що у них є логістика і підтримка".

За словами чиновника, за останню добу Росія ввела в Україну ще дві батальйонні тактичні групи, в результаті чого загальна кількість БТГ досягла 78 (це близько 55 тисяч військових).

За словами чиновника, США очікують побачити "більш змішаний підхід" до нових операцій РФ в Україні після їх невдач на півночі країни.

читайте такожРФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війни

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще:

viber
війна Росії та України
Реклама
Популярне
Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітняВезіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня В Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший деньВ Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший день Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде снігПогода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг Андрій Макаревич розповів, за що Путін ненавидить Україну: "Боюся, це тільки початок"Андрій Макаревич розповів, за що Путін ненавидить Україну: "Боюся, це тільки початок" Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичАрмія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – Арестович
Підтримайте Главред

Останні новини

22:29

Наступ РФ на Донбасі може затягнутися на місяці: у Британії дали прогноз, що лякає

22:24

Звинувачений у вбивстві і рятує Аллу від інфаркту: Максим Галкін висміяв росЗМІ за безглузді чуткиВідео

22:01

Кабмін виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України

21:56

Загинули всі на палубі та в рубці: родичі моряків розкрили нові деталі затоплення МосквиВідео

21:33

Орки знову били ракетами по Краматорську, є загиблий

Реклама
21:33

Мають чітку дату захоплення Донбасу: в НАТО розсекретили плани Кремля – Business InsiderВідео

21:29

"Пройшли під носом у ворога": Білецький розкрив деталі зухвалої операції Азова і морпіхів у МаріуполіВідео

21:27

В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про погодний "сюрприз"Відео

21:00

Коли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для УкраїниВідео

20:56

Наступ поки не почався: РФ перекидає нові сили для масштабних боїв - ПентагонВідео

20:39

"Мамо, ми вбиваємо дітей": зомбована росіянка переконувала сина-окупанта у "благих намірах" РФВідео

20:37

Шольц зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України

20:34

ЗСУ утилізували "Мішу Чечена": на Луганщині ліквідували одного з ватажків "ЛНР"Відео

19:56

РФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війниВідео

19:42

Ніхто не піде "на плаху" через амбіції Путіна: російський опозиціонер назвав умови для перевороту в РФ

19:40

"Еліту" армії РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 4 роти парашутно-десантних військВідео

19:37

Якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, він поховає себе для росіянПогляд

19:35

У Маріуполі завод Азовсталь розбомблений і знищений - АзовВідео

19:29

Злата Огневич закликала Силу предків на допомогу Україні, та чуттєво виконала Пісню про рушникВідео

19:01

"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяківВідео

Реклама
18:59

Ворога вибили з Мар'їнки: ЗСУ перейшли в контратаку, окупанти відступили з втратамиВідео

18:53

Наступ на Донбас - те ж саме, що і "захоплення Києва за 72 години": у Зеленського рознесли план РФВідео

18:47

Сховали між гілок: у Києві чоловік під час прогулянки наткнувся на розтяжку – фото

18:23

Окупанти РФ пішли на прорив: ворог перейшов у наступ на двох напрямкахВідео

18:17

Щупальця Москви вже в ЄС: як Німеччина стала союзником Росії по захопленню всієї ЄвропиПогляд

18:08

У Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню: нові подробиціВідео

17:54

Окупанти накрили житлові квартали Харкова з потужних РСЗВ, є жертви та пораненіВідео

17:50

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

17:48

ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

17:22

Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантамиВідео

16:59

У битві за Харків РФ на межі поразки: ворог йде на Донбас, але там на нього очікують ЗСУ - СиньогубівВідео

16:46

"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФВідео

16:44

"Мішень номер 2": Зеленська розповіла, як вона і діти опинилися в небезпеці

16:35

Що їсти при печії: сім продуктів, які можуть допомогтиВідео

16:27

Путін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травняПогляд

16:23

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

16:23

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

15:58

Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФВідео

15:58

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

15:42

У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

Реклама
15:35

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехопленняВідео

15:23

Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума

15:17

"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

14:59

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

14:57

Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

14:49

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в УкраїніВідео

14:45

Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІВідео

14:38

Чотири нюанси "непереможної" російської арміїПогляд

14:32

Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти