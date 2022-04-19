Наступ поки не почався: РФ перекидає нові сили для масштабних боїв - Пентагон

Війська РФ готують масштабний наступ / Reuters

У США заявили про те, що активізація бойових дій є лише прелюдією до справжнього наступу РФ в Україні.

"Обмежені наступальні операції", зроблені Росією на північний захід від Донецька і на південь від Ізюма, є початком "більших наступальних операцій", повідомляє CNN з посиланням на представника Пентагону.

В американському оборонному відомстві кажуть, що Росія все ще проводить "операції з формування" своїх військ, "щоб переконатися, що у них є логістика і підтримка".

За словами чиновника, за останню добу Росія ввела в Україну ще дві батальйонні тактичні групи, в результаті чого загальна кількість БТГ досягла 78 (це близько 55 тисяч військових).

За словами чиновника, США очікують побачити "більш змішаний підхід" до нових операцій РФ в Україні після їх невдач на півночі країни.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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