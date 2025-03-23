Два 'яструби' Путіна: Маломуж пояснив, чим небезпечні нові переговорники від РФ

Нові переговорники - не випадкові фігури, вони давно дотримуються агресивної позиції щодо України, зазначив Микола Маломуж.

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Бєсєда і Карасін набагато небезпечніші за Лаврова і представників адміністрації Путіна - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Агентство, Вікіпедія

Що сказав Маломуж:

Карасін і Бєсєда багато років працюють проти України

Бєсєда - автор пропаганди про "Україну за два тижні" і "Київ за три дні"

Нові представники країни-окупанта Росії на перемовинах зі Сполученими Штатами - сенатор Григорій Карасін і радник глави ФСБ Сергій Беседа - небезпечні фігури. Вони набагато небезпечніші за своїх попередників і довгі роки займають агресивну позицію проти України. Про це заявив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що Карасін і Беседа ще з 1990-х років брали участь у стратегічних планах РФ, спрямованих на підрив української державності.

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Хто такий Григорій Карасін

За словами Маломужа, Карасін - співробітник зовнішньої розвідки Росії, але багато років працював під дипломатичним прикриттям. Зараз - голова комітету Держдуми з міжнародних справ.

Хто такий Сергій Бєсєда

Бєсєда - глава п'ятої служби ФСБ, яка курирує напрямок України. Ця служба була однією з головних ланок у підготовці російського військового нападу в лютому 2022 року.

Отже, саме Бєсєда обіцяв Путіну окупувати Україну, мовляв, за два тижні, а Київ - за три дні. Також Бєсєда заявляв, що "82% українців чекають на такого лідера, як Путін". Прогнози Бєсєди провалилися, тож його відсторонили від посад. Але тепер Бєсєду включили до переговорного процесу.

"Набагато небезпечніше за попередні зустрічі. Якщо там був Лавров, наприклад, або інші представники адміністрації Путіна, два представники - це, відповідно, яструби щодо України за весь період незалежності", - наголосив Микола Маломуж. Коротко про першу зустріч у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Перемовини у Саудівській Аравії 23 березня - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у неділю стартували перемовини делегацій України та США в Ер-Ріяді. Як розповів представник делегації Києва, міністр оборони Рустем Умеров, український порядок денний - обговорення питань захисту енергетичних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури.

Сполучені Штати вестимуть перемовини і з українцями, і з росіянами, сказав радник Трампа з питань національної безпеки Майкл Волтц. За його словами, йдеться про непрямі перемовини Києва і Москви. Завдання - домовитися щодо перемир'я в Чорному морі.

Делегація Києва на перемовинах у Саудівській Аравії працює максимально конструктивно, сказав президент Володимир Зеленський. Він закликав союзників чинити тиск на Путіна, щоб той дав реальний наказ про припинення вогню.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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