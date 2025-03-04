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"Буде повною ганьбою": Коваленко пояснив, навіщо Трампу Україна

Анна Ярославська
4 березня 2025, 03:30
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Президент США зацікавлений у певному репутаційному плюсі.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Війна в Україні - не головне для Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Україна важлива для Трампа
  • Який головний пріоритет президента США

Президент США Дональд Трамп більше потребує України, ніж Україна його. Адже без неї нинішній очільник Білого дому зазнає політичного та геополітичного фіаско. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, у Трампа зараз не найкраща ситуація у США.

"Насамперед яйця по 7,99 доларів, що для американців є великою проблемою, а коли вони коштуватимуть 10,99 доларів, у США взагалі почнеться паніка. І це не все: з Гренландією якось у Трампа не вийшло, з Панамським каналом теж стався провал і сором, Канада досі не є 51-м штатом США (і не буде ніколи). Хіба що у Трампа вийшло перейменувати Мексиканську затоку на Американську. Це його особисте велике досягнення", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що якщо від послуг Трампа як посередника і переговірника в діалозі з російськими окупантами відмовляться, це буде повною ганьбою для нього.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

"І це при тому, що війна в Україні для Трампа - не головне, а якийсь фоновий момент, який він хоче дуже швидко завершити", - сказав Коваленко.

За його словами, головне для Трампа - економічне протистояння з Китаєм, економічна війна з Китаєм 2.0, яку він не зміг завершити у 2019 році.

"З такими "досягненнями", коли Трамп не отримав нічого, він буде починати економічне протистояння з Китаєм? Та ні! Отже, він зараз зацікавлений у певному репутаційному плюсі від врегулювання протистояння Росії та України", - зазначив експерт.

Дивіться відео - Інтерв'ю Коваленка Главреду щодо сценаріїв розвитку подій у війні України та Росії у 2025 році:

Переговори США та України - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угода про корисні копалини не була підписана.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Тим часом Зеленський вважає, що ще може врятувати свої відносини з американським колегою Дональдом Трампом після їхньої конфліктної ситуації в Білому домі 28 лютого. Зеленський заявив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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