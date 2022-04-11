Атака з двох флангів: у ЗСУ розкрили ймовірний сценарій нового удару РФ

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Ймовірний сценарій щодо обмеженої наступальної операції РФ для оточення угруповання Збройних сил України на Сході може передбачати можливість застосування окупантами забороненої зброї.

Як розповів військовослужбовець Сил спеціальних операцій Міністерства оборони України в інтерв'ю Телеграфу, РФ може почати атаку двома угрупованнями військ: з півночі — з міста Ізюм або з півдня — з міста Маріуполь.

Боєць ЗСУ не виключив, що біля Покровська ці угруповання можуть возз'єднатися, щоб відрізати від бійців ООС. В першу чергу це стосується українських сил, які дислокуються під Донецьком і Горлівкою, а також гарнізонів Краматорська і Слов'янська.

У спецназі ЗСУ попередили, що ще один удар окупанти можуть завдати на харківському напрямку. Там ворог зможе прикрити Північне угруповання і зв'язати наші війська на Слобожанщині.

Співрозмовник також уточнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій готові і мають ряд планів протидії ворогові.

"В цілому наші плани будуть виглядати як поєднання жорсткої оборони з активними контрнаступними діями. Буде використаний досвід переможної для нас битви за Київ", — додав український захисник.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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