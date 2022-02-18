"Треба трохи почекати та вакцинуватися": Ляшко заявив про готовність скасувати карантин в Україні

Віктор Ляшко розповів, коли можуть скасувати карантин і маски в Україні / УНІАН

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли можуть скасувати карантин і маски в Україні. За його словами, потрібно ще почекати.

У кулуарах Верховної Ради міністр зазначив, що зараз Україна проходить пік захворюваності коронавірусом. Сьогодні менш як 40% ковідних ліжок у лікарнях зайнято пацієнтами, ще менше хворих перебувають на кисневій терапії, уточнив Ляшко.

"Я з нетерпінням чекаю, коли можна вийти і сказати, що ми скасовуємо карантинні обмеження. У тому числі і масочний режим. Але треба ще трохи почекати і вакцинуватися", - заявив він.

За його словами, мета МОЗ - 70% населення повністю вакциновано повним курсом і бустерна доза у всіх, хто цього потребує.

читайте такожНеврологи настійно рекомендують перехворів коронавірусом відмовитися від кави: в чому небезпека"Це дозволить нам з оптимізмом дивитися вперед і не застосовувати карантинні обмеження при подальшій потенційній хвилі зростання. Як прогнозується, хвилі ще будуть зокрема на жовтень-листопад 2022 року", - повідомив Ляшко.

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Коронавірус в Україні

14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності коронавірусом COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися як мінімум на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

Станом на ранок п'ятниці, 18 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 938 жителів країни (добою раніше було 33 330). У тому числі захворіли 2 879 дітей і 870 медпрацівників. За минулі 24 години були госпіталізовані 3 323 людини; летальних випадків - 282; одужали 29 254 людини.

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