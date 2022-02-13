Вчені з'ясували, чи можна колоти вакцину від коронавірусу вагітним

Чи можна колоти щеплення від коронавірусу вагітним / ua.depositphotos.com

Під час досліджень вчені з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних, повідомляє JAMA Pediatrics.

Дослідженням займалися ізраїльські фахівці з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі.

Щоб зрозуміти, яким чином щеплення впливає на дитину, було запрошено 24 тисячі породіль, 17 з яких зробили вакцинацію під час вагітності.

Вчені провели порівняння наступних показників:

вага новонароджених;

випадки їх госпіталізації;

дитяча смертність;

наскільки часто в кожній групі відбувалися передчасні пологи;

вік матері;

термін вагітності;

вроджені вади;

сезонну вакцинацію від вірусу;

демографічні показники.

У результаті з'ясувалося, що після вакцинації народжувалися більш здорові діти.

За словами вчених передчасні пологи вакцинованих жінок відбувалися в 4,2% випадках, в групі не вакцинованих цей показник становив 4,8%. Немовлята вакцинованих матерів у 5,1% випадків потребували госпіталізації (цей показник у другій групі становив 5,3%)

Також фахівці відзначили, що вроджені вади у дітей зустрічали в двох групах з однаковою частотою. А відмінностей у показниках дитячої смертності в групах не виявлено.

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