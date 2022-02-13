Вчені з'ясували, чи можна колоти вакцину від коронавірусу вагітним

Дослідженням займалися ізраїльські фахівці з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі.
Під час досліджень вчені з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних, повідомляє JAMA Pediatrics.
Дослідженням займалися ізраїльські фахівці з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі.
Щоб зрозуміти, яким чином щеплення впливає на дитину, було запрошено 24 тисячі породіль, 17 з яких зробили вакцинацію під час вагітності.
Вчені провели порівняння наступних показників:
- вага новонароджених;
- випадки їх госпіталізації;
- дитяча смертність;
- наскільки часто в кожній групі відбувалися передчасні пологи;
- вік матері;
- термін вагітності;
- вроджені вади;
- сезонну вакцинацію від вірусу;
- демографічні показники.
У результаті з'ясувалося, що після вакцинації народжувалися більш здорові діти.
За словами вчених передчасні пологи вакцинованих жінок відбувалися в 4,2% випадках, в групі не вакцинованих цей показник становив 4,8%. Немовлята вакцинованих матерів у 5,1% випадків потребували госпіталізації (цей показник у другій групі становив 5,3%)
Також фахівці відзначили, що вроджені вади у дітей зустрічали в двох групах з однаковою частотою. А відмінностей у показниках дитячої смертності в групах не виявлено.
Читайте також:
- Більшість побічних реакцій від COVID-вакцини викликані самонавіюванням: результати дослідження
- У МОЗ підчитали потребу в covid-вакцинах до кінця 2022 року
- Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти Омікрону
- У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусу