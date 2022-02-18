Коронавірус в Україні 18 лютого: за добу 35 тисяч нових COVID-випадків і майже 300 жертв

Коронавірус в Україні не здає позицій / колаж Pixabay, Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 18 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 938 жителів країни (добою раніше було 33 330). Зокрема, захворіли 2 879 дітей і 870 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 323 людини; летальних випадків - 282; одужали 29 254 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській та Полтавській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 4538;

Вінницька область - 687;

Волинська область - 1118;

Дніпропетровська область - 2712;

Донецька область – 1833;

Житомирська область - 1706;

Закарпатська область - 446;

Запорізька область - 1405;

Івано-Франківська область - 536;

Київська область - 1316;

Кіровоградська область - 461;

Луганська область - 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область - 1235;

Одеська область - 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область - 824;

Сумська область - 1118;

Тернопільська область - 608;

Харківська область - 1800;

Херсонська область - 980;

Хмельницька область - 1354;

Черкаська область - 1273;

Чернівецька область - 381;

Чернігівська область - 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 672 198 осіб;

одужали - 3 896 009 пацієнтів;

летальних випадків - 104 106;

проведено ПЛР-тестувань - 19 288 823.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії

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Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

читайте такожОмікрон буде останньою гострою фазою пандемії - Гейтс14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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