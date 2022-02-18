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Коронавірус в Україні 18 лютого: за добу 35 тисяч нових COVID-випадків і майже 300 жертв

18 лютого 2022, 08:35
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській та Полтавській областях.

коронавірус
Коронавірус в Україні не здає позицій / колаж Pixabay, Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 18 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 938 жителів країни (добою раніше було 33 330). Зокрема, захворіли 2 879 дітей і 870 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 323 людини; летальних випадків - 282; одужали 29 254 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській та Полтавській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 4538;
  • Вінницька область - 687;
  • Волинська область - 1118;
  • Дніпропетровська область - 2712;
  • Донецька область – 1833;
  • Житомирська область - 1706;
  • Закарпатська область - 446;
  • Запорізька область - 1405;
  • Івано-Франківська область - 536;
  • Київська область - 1316;
  • Кіровоградська область - 461;
  • Луганська область - 748;
  • Львівська область – 1490;
  • Миколаївська область - 1235;
  • Одеська область - 3587;
  • Полтавська область – 1668;
  • Рівненська область - 824;
  • Сумська область - 1118;
  • Тернопільська область - 608;
  • Харківська область - 1800;
  • Херсонська область - 980;
  • Хмельницька область - 1354;
  • Черкаська область - 1273;
  • Чернівецька область - 381;
  • Чернігівська область - 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 672 198 осіб;
  • одужали - 3 896 009 пацієнтів;
  • летальних випадків - 104 106;
  • проведено ПЛР-тестувань - 19 288 823.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії

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Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.

читайте такожОмікрон буде останньою гострою фазою пандемії - Гейтс14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.

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