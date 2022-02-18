Коронавірус в Україні 18 лютого: за добу 35 тисяч нових COVID-випадків і майже 300 жертв

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській та Полтавській областях.
Станом на ранок п'ятниці, 18 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 938 жителів країни (добою раніше було 33 330). Зокрема, захворіли 2 879 дітей і 870 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 3 323 людини; летальних випадків - 282; одужали 29 254 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській та Полтавській областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 4538;
- Вінницька область - 687;
- Волинська область - 1118;
- Дніпропетровська область - 2712;
- Донецька область – 1833;
- Житомирська область - 1706;
- Закарпатська область - 446;
- Запорізька область - 1405;
- Івано-Франківська область - 536;
- Київська область - 1316;
- Кіровоградська область - 461;
- Луганська область - 748;
- Львівська область – 1490;
- Миколаївська область - 1235;
- Одеська область - 3587;
- Полтавська область – 1668;
- Рівненська область - 824;
- Сумська область - 1118;
- Тернопільська область - 608;
- Харківська область - 1800;
- Херсонська область - 980;
- Хмельницька область - 1354;
- Черкаська область - 1273;
- Чернівецька область - 381;
- Чернігівська область - 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 672 198 осіб;
- одужали - 3 896 009 пацієнтів;
- летальних випадків - 104 106;
- проведено ПЛР-тестувань - 19 288 823.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Згідно з прогнозом, з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися.
читайте такожОмікрон буде останньою гострою фазою пандемії - Гейтс14 лютого Ляшко повідомив, що в Україні вперше за січень і лютий в деякій мірі стабілізувалася ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19. Причому рівень захворюваності почав стабілізуватися щонайменше на тиждень раніше, ніж прогнозували аналітики МОЗ.
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