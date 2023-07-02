"Надії РФ втоплені в морі": Зеленський приїхав до Одеси

Володимир Зеленський заслухав доповідь про обстановку в акваторії Чорного моря.

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Володимир Зеленський приїхав до Одеси / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський раптово приїхав до Одеси. Він обговорив ситуацію на півдні країни. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський приїхав до Одеси в день Військово-Морських сил. Саме українські воїни змогли знищити "всі ворожі надії і втопили їх у морі". Зеленський привітав військових з професійним святом.

Командувач Військово-Морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа доповів президенту про оперативну обстановку в Чорному морі, оборонні можливості ВМС, стратегію розвитку ВМС на час війни і в післявоєнний період.

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"Багато хто в Росії думав, що Чорне море - це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-морські сили нібито не витримають ударів Росії", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський провів Ставку, де обговорили нагальні питання і проблеми. Зеленський зазначив важливість посилення рубежів на півночі країни.

Зеленський під час Ставки заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва.

Нагадаємо, ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною. Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт з Міноборони країни-агресора Росії.

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