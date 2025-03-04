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Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

Олексій Тесля
4 березня 2025, 13:32оновлено 4 березня, 14:13
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Необхідно здійснити аудит того, що можна зробити в рамках партнерської співпраці, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк оцінив ситуацію навколо військової допомоги Україні / Колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook М.Подоляка

Головне:

  • Україна може закуповувати у європейських партнерів аналоги зброї
  • Триває аудит того, що можна виробити в рамках партнерської співпраці

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про необхідність оцінити можливості закупівлі або отримання у європейських партнерів аналогів зброї.

Як написав він у Telegram, також необхідно здійснити аудит того, що можна виробити в рамках партнерської співпраці.

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"Щодо поставок зброї... По-перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура", - вважає представник ОП.

За словами Подоляка, також необхідно оцінити можливості закупівлі або отримання у європейських партнерів насамперед аналогів.

Крім того, радник керівника ОП нагадав, що Україна вже мала досвід тривалого призупинення програм військової підтримки з боку США, і вона "вміє адаптуватися до таких ситуацій".

"Тому проводимо ретельний аудит того, що є, що можна зробити в рамках партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну і все ж таки не оминаємо увагою можливість переговорів із нашими американськими партнерами", - наголосив Подоляк.

помощь США, инфографика
/ Главред

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США. Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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військова допомога Михайло Подоляк війна Росії та України
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