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"Я побачив стільки болю": фото медика "Азова" з закривавленими руками довело українців до сліз

22 квітня 2022, 12:54

Молодий лікар рятує бійців і мирних жителів Маріуполя.

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Медик "Азова" з Маріуполя з закривавленими руками довів українців до сліз / instagram.com/dr.livese/

У мережі з'явилася красномовна і емоційна фотографія, яку зробив один з військових лікарів "Азова", який знаходиться в Маріуполі.

Він рятує життя військових, мужньо захищають найгарячішу точку нашої країни. На фото, яке він опублікував в Instagram, зображені його закривавлені руки в рукавичках, які він склав у формі серця.

"Передайте моїй мамі слова - я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи", - підписав знімок лікар.

Цей знімок викликав безліч емоцій в українців - у коментарях під постом подякували медику за його подвиг.

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instagram.com/dr.livese/

"Спасибі, Герой! Тримайтеся, ми віримо в вас спасибі, герої. Ми вас чекаємо, щоб обійняти кожного", "Дорогі наші, дорогі, молимося за вас...тримавши. Ви - герої! Наші сльози і молитви все до Бога за ваше спасіння! Поверніться всі живі!", "Тримайтеся. Ми всім серцем з Вами", - писали в коментарях під постом.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

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Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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