Викликали вогонь на себе: морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимів

На Курському напрямку група морських піхотинців Збройних сил України змогла вирватися з оточення, прикриваючи відхід поранених побратимів.
Дев'ять морських піхотинців із 36-ї окремої бригади морської піхоти зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців із Любимівки в Курській області, але їх оточили десятки окупантів, повідомляє ресурс DeepState.
Українські захисники пішли на безпрецедентний крок і викликали вогонь на себе. У результаті артилерія, яка була в розпорядженні ЗСУ, вдарила по окупантах, які були на позиції морпіхів.
Уточнюється, що в штабі всі були засмучені загибеллю хоробрих морпіхів, адже будівля, де вони сховалися, зазнала прямого влучання і загорілася.
"Але як же ми зраділи і здивувалися, коли ввечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Усі були живі. Коли вони відходили з цього району, то дорогою підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!", - прокоментували відео.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Дивіться відео - морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимів:
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше в DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.
Нагадаємо, у ЗСУ зробили заяву з приводу ситуації в Курській області. Росія перекинула в Курську область 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.
Як повідомлялося раніше, росіяни просунулися біля населених пунктів Ольгівка і Крем'яне в Курській області, повідомили ввечері 14 жовтня в DeepState. Також ворогу вдалося досягти просування і на Донеччині.
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