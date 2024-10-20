Викликали вогонь на себе: морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимів

Коли морпіхи відходили, то вони дорогою підібрали інших поранених бійців ЗСУ.

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Морпіхи ЗСУ прикрили відхід поранених / Колаж: Главред, Фото: Facebook/uafmarines

На Курському напрямку група морських піхотинців Збройних сил України змогла вирватися з оточення, прикриваючи відхід поранених побратимів.

Дев'ять морських піхотинців із 36-ї окремої бригади морської піхоти зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців із Любимівки в Курській області, але їх оточили десятки окупантів, повідомляє ресурс DeepState.

Українські захисники пішли на безпрецедентний крок і викликали вогонь на себе. У результаті артилерія, яка була в розпорядженні ЗСУ, вдарила по окупантах, які були на позиції морпіхів.

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Уточнюється, що в штабі всі були засмучені загибеллю хоробрих морпіхів, адже будівля, де вони сховалися, зазнала прямого влучання і загорілася.

"Але як же ми зраділи і здивувалися, коли ввечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Усі були живі. Коли вони відходили з цього району, то дорогою підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!", - прокоментували відео.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Дивіться відео - морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимів:

/ Скріншот

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше в DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили заяву з приводу ситуації в Курській області. Росія перекинула в Курську область 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.

Як повідомлялося раніше, росіяни просунулися біля населених пунктів Ольгівка і Крем'яне в Курській області, повідомили ввечері 14 жовтня в DeepState. Також ворогу вдалося досягти просування і на Донеччині.

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